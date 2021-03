In lockdown un anno dopo. Tutta la verità sui numeri (Di giovedì 18 marzo 2021) Alessandro Ferro Tre milioni di contagiati e sette milioni di vaccinati non bastano: zona rossa e semi lockdown nazionale un anno dopo l'inizio dell'incubo Covid. Quali sono le motivazioni? Lo abbiamo chiesto a due esperti infettivologi Marzo 2020: inizia l'incubo chiamato Covid-19 con il primo lockdown nazionale iniziato il 9 marzo e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che il giorno successivo avrebbe dichiarato lo stato di pandemia mondiale. Cosa è cambiato? Oggi, marzo 2021, un anno dopo, apparentemente sembra cambiato poco: mezza Italia si trova in zona rossa (praticamente lockdown), l'altra mezza è in zona arancione, sono vietati gli spostamenti da un Comune all'altro oltre a Tutta una serie infinita di chiusure e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Alessandro Ferro Tre milioni di contagiati e sette milioni di vaccinati non bastano: zona rossa e seminazionale unl'inizio dell'incubo Covid. Quali sono le motivazioni? Lo abbiamo chiesto a due esperti infettivologi Marzo 2020: inizia l'incubo chiamato Covid-19 con il primonazionale iniziato il 9 marzo e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che il giorno successivo avrebbe dichiarato lo stato di pandemia mondiale. Cosa è cambiato? Oggi, marzo 2021, un, apparentemente sembra cambiato poco: mezza Italia si trova in zona rossa (praticamente), l'altra mezza è in zona arancione, sono vietati gli spostamenti da un Comune all'altro oltre auna serie infinita di chiusure e ...

