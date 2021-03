Il figlio vip in ospedale dopo un incidente: come sta e le foto (Di giovedì 18 marzo 2021) In ospedale dopo un incidente in motorino. Nulla di grave per fortuna, ma il volto noto, figlio di uno dei conduttori più amati in assoluto purtroppo scomparso, è stato costretto ad affidarsi alle cure dei medici e ha riportato la frattura a una gamba, con tanto di vistosa ingessatura. Lo ha rivelato lui stesso su Instagram dove, dopo essersi immortalato in ambulanza e poi in ospedale, ha scherzato. “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”, ha scritto sotto l’ultimo post in riferimento al look sfoggiato quel giorno. Leonardo Bongiorno, il figlio oggi 31enne del mitico Mike, è caduto in motorino, con un mezzo preso in drive-sharing, e ha passato alcune ore al Gaetano Pini di Milano, noto centro ortopedico, per sottoporsi alle radiografie e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Inunin motorino. Nulla di grave per fortuna, ma il volto noto,di uno dei conduttori più amati in assoluto purtroppo scomparso, è stato costretto ad affidarsi alle cure dei medici e ha riportato la frattura a una gamba, con tanto di vistosa ingessatura. Lo ha rivelato lui stesso su Instagram dove,essersi immortalato in ambulanza e poi in, ha scherzato. “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”, ha scritto sotto l’ultimo post in riferimento al look sfoggiato quel giorno. Leonardo Bongiorno, iloggi 31enne del mitico Mike, è caduto in motorino, con un mezzo preso in drive-sharing, e ha passato alcune ore al Gaetano Pini di Milano, noto centro ortopedico, per sottoporsi alle radiografie e ...

