GP Silverstone: biglietti gratis agli eroi del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) La pandemia con cui il mondo combatte ormai da più di un anno non sembra avere tregua; tra chiusure e limitazioni, il mondo del motorsport cerca però di combattere il silenzio dei circuiti. Silverstone ha infatti annunciato che sia per il GP di F1 che per la MotoGP, regalerà i biglietti agli eroi del Covid, quindi a tutti quei lavoratori che hanno lottato in prima linea in questa pandemia. Silverstone: biglietti gratis per i GP di F1 e Moto Le porte chiuse al pubblico saranno una costante per il motorsport, almeno in questa prima parte dell'anno; le campagne vaccinali infatti procedono, con l'obiettivo di regalare una normalità che manca ormai da più di 365 giorni. In Gran Bretagna, gli organizzatori degli eventi di F1 e MotoGP hanno deciso di ...

