GF Vip 5, Tommaso Zorzi e Gabriel Garko vicini e complici: piovono critiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere diventati protagonisti al GF Vip 5 nei rispettivi ruoli di ospite e concorrente, Gabriel Garko e Tommaso Zorzi appaiono vicinissimi, come trapela da una nuova paparazzata che li vede immortalati insieme e che divide l'opinione pubblica. Sebbene Tommaso avesse criticato il coming-out che l'attore ha registrato in una sorpresa nella Casa dedicata alla collega gieffina e attrice Rosalinda Cannavò, ora i due vip gay dichiarati si lasciano immortalare spesso in atteggiamenti complici tra loro. A fare il primo passo per un loro avvicinamento è stato Garko, che ha, a quanto pare contattato Zorzi per spiegargli le ragioni del suo coming-out in tv e i due avrebbero così risolto tutti i malintesi tra loro, tanto da diventare ...

