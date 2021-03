**Dl sostegni: fonti, salgono a 4,8 mld risorse per vaccini e gestione commissariale** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – salgono ancora le risorse nel dl sostegni da destinare all’acquisto di vaccini e farmaci anti-Covid, avvio della produzione italiana, campagna vaccinale e fondi per la gestione commissariale e la logistica del piano. La bozza del provvedimento circolata in mattinata prevedeva 4 miliardi destinati a questa voce, ma nelle ultime ore le risorse sarebbero lievitata sfiorando i 5 miliardi, per l’esattezza a 4,8, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) –ancora lenel dlda destinare all’acquisto die farmaci anti-Covid, avvio della produzione italiana, campagna vaccinale e fondi per lacommissariale e la logistica del piano. La bozza del provvedimento circolata in mattinata prevedeva 4 miliardi destinati a questa voce, ma nelle ultime ore lesarebbero lievitata sfiorando i 5 miliardi, per l’esattezza a 4,8, riferisconodi governo all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni **Dl sostegni: attesa per Cdm, resta nodo cartelle e licenziamenti** Non è stato ancora convocato, ma il Consiglio dei ministri che darà il disco verde al dl sostegni dovrebbe tenersi domani pomeriggio. Al momento, però, nemmeno il pre - consiglio, ovvero la riunione preparatoria dei 'tecnici', è stato convocato, tant'è che non si esclude che il testo ...

Dl Sostegni: Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos chiedono intervento da 150 milioni Le compagnie aeree italiane Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos chiedono che nel decreto Sostegni sia inserito un intervento a favore del trasporto aereo pari ad almeno 150 milioni di euro . Le tre compagnie, sottolineano in una nota congiunta, sono le uniche tre con bandiera italiana ...

Dl Sostegni: aiuti a fondo perduto per 800mila professionisti Il Sole 24 ORE Dl sostegni: attesa per Cdm, resta nodo cartelle e licenziamenti Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Non è stato ancora convocato, ma il Consiglio dei ministri che darà il disco verde al dl sostegni dovrebbe tenersi domani pomeriggio. Al momento, però, nemmeno il ...

Dl sostegni: verso Cdm alle 15 Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri chiamato a varare il dl sostegni dovrebbe tenersi domani pomeriggio alle 15.

