Covid, variante inglese scoperta su un gatto: contagiato dai proprietari, è il primo caso in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) primo caso, in Italia, di variante inglese in un gatto . A scoprirlo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta su un felino maschio di 8 anni che vive nel novarese in ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021), in, diin un. A scoprirlo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta su un felino maschio di 8 anni che vive nel novarese in ...

Agenzia_Ansa : Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile d… - LaStampa : “Covid-19, il vaccino Astrazeneca inefficace contro la variante sudafricana” - fanpage : Sono stati identificati nel Regno Unito due casi di variante filippina del Covid-19 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile della p… - sulsitodisimone : In Piemonte caso di variante inglese su un gatto. Non ci sono rischi di contagio per l'uomo -