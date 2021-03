Carosello Carosone | il cast

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 18 marzo 2021) E’ undi giovani ma bravissimi attori, quello che vedremo in, il film-tv in onda su Raiuno il 18 marzo 2021 e tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre (edito da Arcana Editore). Una produzione che vuole rendere omaggio a Renatoa 101 anni dalla sua nascita ed a vent’anni dalla sua scomparsa. Il progetto è però anche un modo per far conoscere alle nuove generazioni questo musicista, che con il suo talento e passione per il proprio lavoro si è costruito una carriera che gli ha permesso di girare il mondo e di presentare la musica italiana all’estero, fino ala consacrazione alla Carnegie Hall di New York. Scopriamo, quindi, ildi. Eduardo Scarpetta è RenatoIl protagonista, ...