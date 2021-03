Borsa: Milano sale (+0,4%), bene Banco e Bper, giù Diasorin (Di giovedì 18 marzo 2021) Piazza Affari conferma il rialzo segnato in apertura nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,4% a 24.379 punti. Gli acquisti si concentrano su Banco Bpm (+3,19%), ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Piazza Affari conferma il rialzo segnato in apertura nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,4% a 24.379 punti. Gli acquisti si concentrano suBpm (+3,19%), ...

