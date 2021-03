Biagi | De Luca Consulenti lavoro | Ultimo suo intervento pubblico a nostro congresso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Labitalia) - "Era il 21 novembre 2001, era il quartodi categoria deidel. Poco tempo prima avevamo ospitato Marcoin Consiglio nazionale per un confronto di idee sulla riforma del. Lo ricordo ancora, seduto davanti alla presidente Gabriella Perini. Poi ci fece avere il Libro Bianco in bozza per unparere. Ne conservo gelosamente la copia". Così Rosario De, presidente della Fondazione studi deidel, ha ricordato, aprendo l'evento on line 'A 20 anni dal Libro Bianco del. L'attualità del pensiero di Marconell'odierna crisi del', organizzato daidel ...