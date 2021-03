Arrivano i sottotitoli in tempo reale su Google Chrome (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo aver introdotto una nuova modalità per coinvolgere gli utenti nella gestione e nella modifica delle sue mappe, Google ha deciso di rompere gli indugi e attivare i sottotitoli su Chrome. Fino a pochi giorni fa questa funzione era riservata ai più recenti smartphone Pixel e alcuni modelli della Samsung. Ora questa novità sbarca anche sul browser da desktop. Per il momento, però, l’unica lingua rilevata è l’inglese. In attesa dell’arrivo di altri idiomi, proviamo a spiegare come si attivano e quali sembrano essere le problematiche. LEGGI ANCHE > Google Maps consentirà agli utenti di disegnare le strade mancanti Innanzitutto partiamo dall’aspetto tecnico. Per attivare i sottotitoli su Chrome è sufficiente avere l’ultima versione aggiornata del browser (sia per Mac che per Pc ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo aver introdotto una nuova modalità per coinvolgere gli utenti nella gestione e nella modifica delle sue mappe,ha deciso di rompere gli indugi e attivare isu. Fino a pochi giorni fa questa funzione era riservata ai più recenti smartphone Pixel e alcuni modelli della Samsung. Ora questa novità sbarca anche sul browser da desktop. Per il momento, però, l’unica lingua rilevata è l’inglese. In attesa dell’arrivo di altri idiomi, proviamo a spiegare come si attivano e quali sembrano essere le problematiche. LEGGI ANCHE >Maps consentirà agli utenti di disegnare le strade mancanti Innanzitutto partiamo dall’aspetto tecnico. Per attivare isuè sufficiente avere l’ultima versione aggiornata del browser (sia per Mac che per Pc ...

Advertising

giornalettismo : Su Google #Chrome arrivano i sottotitoli in tempo reale per audio e video (ma, per il momento, è solo in inglese) -