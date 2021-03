Agguato dopo la bomba | terrore a Ponticelli | uomo colpito da più proiettili

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ guerra a Napoli est. Nel quartiere diancora undi camorra avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Verso le 16 i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale – allertati dal 112 – sono intervenuti presso il pronto soccorso Villa Betania di via Argine per persona colpita da colpi d’arma da fuoco. L’– ferito al torace – è un 47enne pregiudicato. Non è in pericolo di vita. Unche avvieneladi questa mattina eil duplicedi domenica (con la morte del 30enne Giulio Fiorentino e il ferimento di Vincenzo Di Costanzo, di 24 anni). Seguono aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.