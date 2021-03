5G, Colao: “Favorire rapido investimento in sviluppo reti” (Di giovedì 18 marzo 2021) Internet, banda ultra larga, 5G, inclusione digitale . E un dato: il 60% delle famiglie italiane non ha Internet su rete fissa o non ha una connessione a banda ultra larga. Ad oggi, infatti, “circa 16 milioni di famiglie (il 60% del totale) non usufruiscono di servizi Internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a banda ultra larga. Questo è inaccettabile”. Lo afferma il ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione nelle Commissioni riunite Trasporti della Camera e Bilancio, Lavori pubblici e Politiche dell’Ue del Senato, nell’ambito dell’esame della proposta di PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per velocizzare nel Paese la copertura a banda ultralarga “le tecnologie radio possono (e devono) essere utilizzate laddove la fibra non arriva o non riesce ad arrivare, così come dobbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Internet, banda ultra larga, 5G, inclusione digitale . E un dato: il 60% delle famiglie italiane non ha Internet su rete fissa o non ha una connessione a banda ultra larga. Ad oggi, infatti, “circa 16 milioni di famiglie (il 60% del totale) non usufruiscono di servizi Internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a banda ultra larga. Questo è inaccettabile”. Lo afferma il ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale, Vittorio, in audizione nelle Commissioni riunite Trasporti della Camera e Bilancio, Lavori pubblici e Politiche dell’Ue del Senato, nell’ambito dell’esame della proposta di PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per velocizzare nel Paese la copertura a banda ultralarga “le tecnologie radio possono (e devono) essere utilizzate laddove la fibra non arriva o non riesce ad arrivare, così come dobbiamo ...

