Advertising

SkyTG24 : Usa, tre sparatorie in centri benessere di Atlanta: 8 morti e un arresto - MediasetTgcom24 : Usa, 3 sparatorie ad Atlanta: 7 morti, tra cui 4 donne asiatiche #Atlanta - crispadafora : RT @RaiNews: Arrestato un 21enne: le vittime sono asiatiche. Si sospetta un crimine di matrice razziale - LorisCavallett1 : RT @RaiNews: Arrestato un 21enne: le vittime sono asiatiche. Si sospetta un crimine di matrice razziale - gidolo : RT @SkyTG24: Usa, tre sparatorie in centri benessere di Atlanta: 8 morti e un arresto -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatorie

la Repubblica

Sette vittime, di cui quattro sarebbero donne asiatiche. E' il bilancio di tre diverseavvenute in altrettanti centri per massaggi nella stessa aerea periferica di Atlanta , in Georgia . Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer è stato arrestato. ...Le tresarebbero collegate Le indagini sono in corso e la polizia ritiene che le tresiano collegate: l'arma rinvenuta sulla Hyundai nera a bordo della quale Long è fuggito ...Otto persone sono morte vicino ad Atlanta, in Georgia, in tre diverse sparatorie a breve distanza una dall'altra in altrettanti centri benessere. Un sospetto, il 21enne Robert Aaron Long, è stato arre ...Almeno sette persone sono state uccise in tre attacchi con l'uso di armi in un numero uguale di istituti di massaggi e terme ad Atlanta e nei suoi sobborghi, trasmessi in America ...