(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dallo spettro di una nuova sconfitta alla clamorosa rimonta. Ilconquista una straordinaria vittoria battendo a sorpresa il. I neroverdi non approfittando del doppio vantaggio e si fanno rimontare, perdendo un'occasione clamorosa per agganciare il treno Europa League. I granata, invece, fiutano la possibilità di riaprire laper la.IL MATCHE' un avvio shock per il: i granata vanno subito sotto contro il, brillantissimo nei primi minuti. Al 6' Berardi finalizza un'azione perfetta con un tiro preciso che batte Sirigu. Lo svantaggio risveglia il Toro, che risponde con veemenza. Mandragora va al ti, trovando la super risposta di Consigli, strepitoso sul tiro del centrocampista e sui colpi di testa seguenti di Murru e Sanabria. Il ...

Advertising

ItaSportPress : Torino da urlo: da 0-2 a 3-2 al Sassuolo, la lotta per la salvezza si infiamma - - arixhvran : comunque nel 2022 i maneskin a torino tre giorni prima del mio compleanno io urlo - dioinagrodolce : RT @nomainchesenso: @dioinagrodolce io la compro a torino tu a roma e appena ci vediamo la abbiamo insieme labsoshsiajsoshs urlo - nomainchesenso : @dioinagrodolce io la compro a torino tu a roma e appena ci vediamo la abbiamo insieme labsoshsiajsoshs urlo - vncentist : adesso butto un urlo che mi sente anche alice da torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino urlo

Agenzia ANSA

Marco Tardelli è l'mundial 1982, ma oltre a una carriera super tra Juve e Inter, ha anche allenato i nerazzurri ... con l'Inter capace di vincere una gara non facile a, con un Milan stanco ...... buona fortuna! Lotto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMAVENEZIA NAZIONALE I numeri del Superenalotto Numeri Vincenti: Numero Jolly: Numero SuperStar: 10 e Lotto I numeri ...La presenza di spettatori ha caricato lo spacciatore che ha iniziato a minacciare gli agenti e poi a urlare che la droga gli era stata messa addosso proprio dagli uomini in divisa. Lo spacciatore è ...Un milione e 200mila euro. E’ quanto dovrà pagare il Comune di Torino a un gruppo di residenti del quartiere San Salvario come risarcimento per il rumore della movida che imperversava per le strade.