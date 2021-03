Strage ad Atlanta | uccise otto persone in centri massaggi | arrestato 21enne “Crimine d’odio contro asiatici”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ipotesi – non ancora confermata – che possa trattarsi di ungliamericani, presi di mira nell’ultimo anno e nei confronti dei quali le violenze sono aumentate del 150% nel 2020. Nella notte, in Georgia, è stata scossa da tre sparatorie, tutte e tre avvenute inbenessere, dove almeno sei vittime susono di origine asiatica. Si tratta della primada quando si è insediato Joe Biden, che già la scorsa settimana aveva condannato gli “odiosi crimini di odiogli americani di origine asiatica attaccati, molestati, incolpati e usati come capri espiatori”. Il presunto killer, ilRobert Aaron Long, è stato ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Uccise 8 persone, tutte donne. L'autore della strage sarebbe un ragazzo di 21 anni. - pinopao : RT @ROBZIK: La notizia della notte. Strage ad #Atlanta: uccise 8 persone (6 asiatiche) in 3 diversi centri massaggi. Arrestato il presunto… - angiuoniluigi : RT @fanpage: ULTIM'ORA Uccise 8 persone, tutte donne. L'autore della strage sarebbe un ragazzo di 21 anni. - lamiadobermann : RT @fanpage: ULTIM'ORA Uccise 8 persone, tutte donne. L'autore della strage sarebbe un ragazzo di 21 anni. - FarodiRoma : Strage di ragazze cinesi ad Atlanta. La campagna d’odio dà i suoi frutti -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Atlanta

7.56 Usa,in centri benessere: 8 morti E' di 8 morti, tra cui 6 donne asiatiche, il bilancio di un attacco in tre diversi centri benessere ad, in Georgia. La polizia ha arrestato il presunto ...Ha 21 anni e si chiama Roberto Aaron Long il presunto autore dellaavvenuta nella serata di ieri, martedì 16 marzo ad, negli Stati Uniti. L'uomo avrebbe ucciso otto persone in tre diverse sparatorie avvenute in diversi punti della città. Secondo quanto ...E' la prima strage con arma da fuoco dell'era Biden e si sospetta che si tratti di un crimine dettato dall'odio razziale ...Da presidente, Trump per mesi ha chiamato il Covid “virus Cina”. E i media Usa hanno assecondato questa campagna di odio. Non meraviglia dunque che uno squilibrato abbia preso il fucile e compiuto tre ...