Sospesi i programmi di Maria De Filippi | ecco quando e perché

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ormai è ufficiale: il prossimo giovedì 18 marzo 2021, Amici 20 e Uomini e Donne verranno temporaneamente. Mediaset, infatti, ha fatto sapere che non andranno in onda. Ma i fan non devono preoccuparsi: torneranno già il giorno dopo, venerdì 19. Ma qual è il motivo di questa decisione? A quanto pare non c’entra nulla con la diatriba in atto traDee Mediaset per via delle dichiarazioni fatte a “Live – Non è la d’Urso” da Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, che ha dichiarato di aver recitato un ruolo a Temptation Island. É vero che la Deè furiosa per come Mediaset e Barbara d’Urso hanno gestito la questione e per le scuse tardive, ma non è questo il motivo per cui idella moglie di Maurizio Costanzo non andranno in onda giovedì prossimo. La giornata, ...