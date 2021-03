Shaqiri e la crisi di vittorie ad Anfield del Liverpool | “Senza tifosi è più facile per le avversarie”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilsembra sotto una maledizione: sono ben 8 le partite di campionatoin casa, quello stadio diche tanto intimoriva le. L’ultima testimonianza in merito è quella di Xherdan, attaccante svizzero dei Reds che ai microfoni di Sy Sports UK ha dato i suoi perché: “La verità è che per i nostri avversari è più semplice affrontarci adadesso che non c’è il pubblico. Perché i nostrisono un fattore molto importante per noi, ci spingono costantemente”. Foto: Langenthaler Tagblatt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

