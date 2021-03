Regione Lazio, Zingaretti prende la terza fregatura sulle mascherine. Salvato in corner dalla Finanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nicola Zingaretti e il suo capo della Protezione Civile del Lazio, l’ex-capo dei pizzardoni di Fara Sabina, ed x-candidato a sindaco (trombato) per il Centrosinistra, Carmelo Tulumello, prendono la terza fregatura sulla fornitura di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. E, dopo aver sborsato fior di quattrini ai truffatori che li hanno messi nel sacco, vengono salvati in corner dalla guardia di Finanza di Taranto. Che da mesi stava monitorando i truffatori. È l’ultimo capitolo della commedia delle mascherine fornite alla Regione Lazio durante la prima emergenza Covid, nel marzo 2020. In quel periodo c’era chi faceva a gara per fornire le mascherine false alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nicolae il suo capo della Protezione Civile del, l’ex-capo dei pizzardoni di Fara Sabina, ed x-candidato a sindaco (trombato) per il Centrosinistra, Carmelo Tulumello, prendono lasulla fornitura die altri dispositivi di protezione individuale. E, dopo aver sborsato fior di quattrini ai truffatori che li hanno messi nel sacco, vengono salvati inguardia didi Taranto. Che da mesi stava monitorando i truffatori. È l’ultimo capitolo della commedia dellefornite alladurante la prima emergenza Covid, nel marzo 2020. In quel periodo c’era chi faceva a gara per fornire lefalse alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Vaccino, dal 20 marzo nel Lazio arriva l'attestato per gli immunizzati: ecco come funziona Il documento sarà dotato di sigillo digitale della Regione Lazio dove saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice Aic ...

Oggi 23.059 nuovi casi e 431 morti, picco di ingressi in rianimazione (324) Tutti i dati sono stati diffusi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Campania Sono 2.665, di ... Lazio Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.291) e oltre 21 mila antigenici per un totale di ...

LAZIO IN ZONA ROSSA DAL 15 MARZO Regione Lazio Lazio, dal 20 Marzo arriva certificato per vaccinati Il documento sarà dotato di sigillo digitale della Regione Lazio e saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice Aic e ...

Vaccini: in Lombardia hanno ricevuto la prima dose 722mila persone Questi i dati aggiornati a ieri, martedì 16 marzo. In totale hanno ricevuto la prima dose del siero 722.208 lombardi. Il "primato" è per la provincia di Milano, con 223.390 vaccini somministrati. Segu ...

