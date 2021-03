Omicidio Montecassiano | ai domiciliari il marito di Rosina

(Di mercoledì 17 marzo 2021), per Enrico Orazi il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della Procura di MacerataCarsettiNuovo capitolo per la vicenda di. Enrico Orazi,diCarsetti, l’anziana ritrovata senza vita nella sua villetta in provincia di Macerata la scorsa vigilia di Natale, è stato scarcerato. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica. L’uomo resta indagato permentre restano in carcere Arianna Orazi ed Enea Simonetti, figlia e nipote della vittima. Inizialmente l’ipotesi era che la 78enne fosse rimasta vittima di una rapina. La svolta è arrivata il mese scorso quando le indagini coordinate dai procuratori Giovanni Giorgio e dal Sostituto Vincenzo ...

CronacheMc : MONTECASSIANO - Lo ha disposto la Corte d’appello di Ancona dopo il ricorso della procura -

... che aveva chiesto gli arresti domiciliari nei confronti di Enrico Orazi, marito di Rosina Carsetti, l'anziana ditrovata morta nella villetta la sera della vigilia di Natale. Il Gip di ...Il marito di Rosina, Enrico Orazidi Rosina, arresti domiciliari per Enrico Orazi, il marito della 78enne uccisa il 24 dicembre a. Lo ha disposto la Corte d'appello di Ancona dopo l'udienza che si era svolta la ...Nuovo capitolo per la vicenda di Montecassiano. Enrico Orazi ... L’uomo resta indagato per omicidio mentre restano in carcere Arianna Orazi ed Enea Simonetti, figlia e nipote della vittima.I familiari che erano in casa con lei, la figlia Arianna, il nipote Enea ed il marito della vittima, Enrico Orazi, raccontarono agli inquirenti di una rapina finita male, durante ...