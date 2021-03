Mu: a guinzaglio del tempo (Di giovedì 18 marzo 2021) Le prime parole che troviamo ad aprire Mu. la raccolta di Nunzio Di Sarno pubblicato da Oèdipus editore, sono quelle di un koan zen: Un monaco chiese a Joshu: “Un cane ha la natura di Buddha?” Joshu rispose: “Mu” Mu mantiene in sé gli opposti e spinge a trascenderli in uno slancio che scatta lontano dalla logica e dalla premeditazione. E quando pensi di averlo afferrato è proprio lì che ti scappa. Ci si può solo muovere insieme. Il koan ci mostra la strada che si fa traccia e mappa. Una mappa che si mantiene giusto per il passaggio e le luci che durano sono le realizzazioni, in balia dell’amore e l’amicizia, delle droghe, dell’alcool e delle meditazioni, della malattia, della morte e della disciplina, in seno alle famiglie “vecchie, nuove e ritrovate”. In una parola la Vita. Che suona al passaggio del vento, ma anche al ritmo sghembo di Monk e alle ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 18 marzo 2021) Le prime parole che troviamo ad aprire Mu. la raccolta di Nunzio Di Sarno pubblicato da Oèdipus editore, sono quelle di un koan zen: Un monaco chiese a Joshu: “Un cane ha la natura di Buddha?” Joshu rispose: “Mu” Mu mantiene in sé gli opposti e spinge a trascenderli in uno slancio che scatta lontano dalla logica e dalla premeditazione. E quando pensi di averlo afferrato è proprio lì che ti scappa. Ci si può solo muovere insieme. Il koan ci mostra la strada che si fa traccia e mappa. Una mappa che si mantiene giusto per il passaggio e le luci che durano sono le realizzazioni, in balia dell’amore e l’amicizia, delle droghe, dell’alcool e delle meditazioni, della malattia, della morte e della disciplina, in seno alle famiglie “vecchie, nuove e ritrovate”. In una parola la Vita. Che suona al passaggio del vento, ma anche al ritmo sghembo di Monk e alle ...

