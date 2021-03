MotoGP, Andrea Dovizioso effettuerà una sessione di test con l’Aprilia a Jerez (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualcosa si muove sul fronte Andrea Dovizioso? Il pilota romagnolo, attualmente nel bel mezzo di un anno sabbatico dalla MotoGP, non ha la minima intenzione di fermarsi o mettere la parola “fine” alla propria carriera e, come annunciato proprio oggi da Aprilia, sarà impegnato in tre giorni di test con la casa di Noale sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna), dal 12 al 14 aprile prossimi. Una notizia che ha fatto sollevare parecchi sopraccigli nel Circus. Dopo essere stato appiedato dalla Ducati pochi mesi fa, quindi, il pilota forlivese starebbe seriamente pensando a questa nuova opzione per la propria carriera? Già da tempo, e da più parti, erano partiti diversi spifferi su un possibile approdo di Andrea Dovizioso nel team italiano, e questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualcosa si muove sul fronte? Il pilota romagnolo, attualmente nel bel mezzo di un anno sabbatico dalla, non ha la minima intenzione di fermarsi o mettere la parola “fine” alla propria carriera e, come annunciato proprio oggi da Aprilia, sarà impegnato in tre giorni dicon la casa di Noale sul circuito dide la Frontera (Spagna), dal 12 al 14 aprile prossimi. Una notizia che ha fatto sollevare parecchi sopraccigli nel Circus. Dopo essere stato appiedato dalla Ducati pochi mesi fa, quindi, il pilota forlivese starebbe seriamente pensando a questa nuova opzione per la propria carriera? Già da tempo, e da più parti, erano partiti diversi spifferi su un possibile approdo dinel team italiano, e questa ...

