Incendio OVH a Strasburgo | digital-forum it al momento non disponibile

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 17 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (17.03.2021 delle 14:20 ) Ercolino scrive:Nuovo bollettino del 17/03/2021 ore 13 Alimentazione SBG1/3/4:20KV: OKTrasfomatori: OKDistribuzione elettrica bassa tensione: OKUPS: OKFusibili: OKAndiamo!! :)Rete: Abbiamo riavviato la rete in SBG3. Dobbiamo ricostruire una parte della rete interna distrutta in SBG2. Abbiamo riavviato il primo rack in SBG1. Funziona bene. Continueremo. Pulizia dei server: Abbiamo testato i server in SBG3: 1/3 di loro devono essere puliti. 2/3 può essere riavviato al più presto. La pulizia richiede 12-16 ore per server. Lo eseguiremo su tutti e 5 i piani, in parallelo. I...