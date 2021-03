Iliad ”down” Problemi in tutta Italia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si stanno verificando disservizi generalizzati e difficoltà per gli utenti diad accedere sia alla rete che al servizio voce. Ovviamente la rete ha ribattezzato la questione “”. La problematica sembra più concentrata nelle zone di Milano,Roma,Torino e Bologna. A riportare il quadro della situazione è il sitodetector.it, in cui è possibile notare subito dopo le 14 c’è stata una prima impennata di anomalie con i servizi principali dell’operatore In particolar modo, iriguarderebbero la connessione di rete, del tutto assente per un gran numero di utenti o nella migliore delle ipotesi, ballerina e ad intermittenza Al momento non è chiara la reale entità del problema. Vengolo segnalati sopratutto malfunzionamenti nella connettività di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iliad down

In particolar modo, i problemiriguarderebbero la connessione di rete, del tutto assente per ... Non si tratterebbe di difficoltà relative ad una particolare area nazionale, semmai ad un...Stando alle indicazioni fornite da Downdetector, ildista toccando sia la navigazione mobile, sia le chiamate . Parte dei clienti dell'operatore francese risultano invece completamente ...Disservizi e problemi oggi 17 marzo 2021 per gli utenti che utilizzano l'operatore Iliad, che è down e non funziona, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per ri ...Solamente ieri Iliad festeggiava l'enorme traguardo dei 7 milioni d'utenti, oggi le notizie sono più infelici: i clienti stanno lamentando problemi su ...