Harry cerca la pace: William e Carlo no (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo quanto ha rivelato un'amica dei Sussex e presentatrice americana, dopo l'intervista-scandalo a Oprah Winfrey Harry ha sentito al telefono il padre Carlo e il fratello maggiore William. Che cosa si sono detti i tre? C'è stato un riavvicinamento? Il principe Harry ha parlato con il padre Carlo e il fratello maggiore William dopo l'intervista scottante rilasciata da lui e da Meghan a Oprah Winfrey. Lo ha rivelato un'amica Articolo completo: dal blog SoloDonna

Harry, William e papà Carlo: una telefonata che non riappacifica ... in privato Harry cerca di ricucire i rapporti con William e Carlo. La King ha raccontato di aver parlato direttamente con Meghan, che le avrebbe rivelato che una telefonata tra i tre c'è stata 'ma ...

Meghan Markle: Hollywood la celebra con un'opera di street art Certo è che la “guerra” tra Harry e Meghan (che ha accusato la famiglia reale di non averla cercata neppure dopo l’intervista) e Buckingham palace è solo all’inizio Con le sue accuse di razzismo alla ...

