Guido Bertolaso: “Non mi candiderò a sindaco di Roma”. Il centrodestra resta senza un nome (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Non mi candiderò a sindaco di Roma. Sono qui in Lombardia, sto facendo il vaccinatore, mi pare che basti e avanzi. Per il resto abbiamo già dato”. Dall’hub di CremonaFiere, Guido Bertolaso chiarisce definitivamente la sua indisponibilità a correre per il Campidoglio con il centrodestra. Nelle ultime ore il suo nome era circolato con insistenza, sponsorizzato da Forza Italia e Lega. Erano sempre rimasti sul tavolo, però, le perplessità da parte di Fratelli d’Italia, che nella partita su Roma vuole giocare un ruolo da protagonista. Intanto il centrodestra resta ancora senza un nome da spendere, anche se il rinvio del voto all’autunno ha concesso più tempo per trovare una quadra. Eppure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Non midi. Sono qui in Lombardia, sto facendo il vaccinatore, mi pare che basti e avanzi. Per il resto abbiamo già dato”. Dall’hub di CremonaFiere,chiarisce definitivamente la sua indisponibilità a correre per il Campidoglio con il. Nelle ultime ore il suoera circolato con insistenza, sponsorizzato da Forza Italia e Lega. Erano sempre rimasti sul tavolo, però, le perplessità da parte di Fratelli d’Italia, che nella partita suvuole giocare un ruolo da protagonista. Intanto ilancoraunda spendere, anche se il rinvio del voto all’autunno ha concesso più tempo per trovare una quadra. Eppure ...

