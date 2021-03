Fortuna uccisa di botte | marito ai domiciliari perché su sedia a rotelle | chiesta altra condanna

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIstanza della Procura di Napoli alla Corte di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che hato, con rito abbreviato, a 10 anni di reclusione Vincenzo Lopresto, 43 anni, per l’omicidio della moglieBellissario, 36 anni, avvenuto a Napoli nel marzo del 2019. I pm partenopei chiedono che l’uomo venga ritenuto colpevole di omicidio doloso e non di omicidio preterintezionale. L’uomo nelle scorse settimane, dopo due anni di carcere, ha ottenuto gli arrestia causa di problemi di deambulazione è costretto a stare su una. La decisione ha provocato indignazione e sgomento tra i familiari die nell’opinione pubblica. Lopresto si trova ora nell’abitazione della madre nel ...