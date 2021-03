David Carradine morto per asfissia durante un gioco erotico estremo o ucciso da una setta? La misteriosa fine dell’attore di Kill Bill

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ripassa in tv e sui social si torna a parlare della mortedi una delle sue star:. L’attore statunitenseil 3 giugno del 2009 a 73 anni perin un hotel di Bangkok è stato un’icona un po’ indie della New Hollywood anninta, interprete per Scorsese, Altman, Ashby e perfino Bergman, e pur continuando a recitare in decine di film tra gli anni ottanta e novanta, ebbe un ritorno di fiamma di alto profilo critico e commerciale tra il 2003 e il 2004 proprio con il doppio film di Quentin Tarantino. Esperto di kung fu e taijiquan,morì nella camera 352 del Park Nai Lert Hotel di Bangkok. L’attore era in Thailandia sul set del film Strech per la regia di Charles de Meaux. Diverse ...