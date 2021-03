Da Nathan a Raggi la storia si ribalta | dare la trippa ai gatti porta i voti

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – I gatti a Roma sono un’istituzione. E con loro le ‘gattare’, persone che dedicano la loro vita e il loro tempo alla cura e all’assistenza dei micetti randagi. Si narra che Anna Magnani, protagonista di molti film del neorealismo italiano, quando non aveva impegni sul set era solita portare il cibo alle bestiole di Torre Argentina, nello stesso luogo dove Giulio Cesare fu ucciso per mano di Bruto e degli altri congiurati. I felini di questa Area sacra nel cuore di Roma, spesso finiti negli scatti dei tanti turisti che attraversano la Capitale, sono stati curati anche dall’attrice Franca Stoppi e poi dalle due amiche Silvia Viviani e la triestina Lia Dequel, fondatrici nel 1994 della colonia di Torre Argentina, poi divenuta un punto di riferimento grazie a donazioni provenienti da tutto il mondo. Di verso diametralmente opposto le cronache di questi giorni, che hanno visto la sindaca di Roma emettere un’ordinanza per bloccare una donna che da anni “avrebbe adescato e rapito gli animali per poi lasciarli morire di fame e di sete nella sua abitazione. Si tratterebbe di una accumulatrice compulsiva” che circa due anni fa subì un controllo di Polizia Locale, Ama e ufficio igiene: “Da casa sua furono portate via sedici tonnellate di immondizia, tra cui anche alcune carcasse di gatti”, racconta Raggi in un post social.