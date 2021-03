Covid: vaccini a disabili e fragili, Moratti vede Terzo settore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, insieme con l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha incontrato questa mattina le associazioni del Terzo settore per condividere la strategia vaccinale che la Lombardia metterà in campo, nei prossimi giorni, per vaccinare i lombardi estremamente vulnerabili o con gravi disabilità. "In molte strutture diurne e residenziali del territorio lombardo, la campagna di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 è quasi giunta a completamento. In contemporanea, partirà ora la somministrazione dei vaccini alle persone più vulnerabili e ai disabili gravi in carico e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, insieme con l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale,tà e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha incontrato questa mattina le associazioni delper condividere la strategia vaccinale che la Lombardia metterà in campo, nei prossimi giorni, per vaccinare i lombardi estremamente vulnerabili o con gravità. "In molte strutture diurne e residenziali del territorio lombardo, la campagna di somministrazione deianti-19 è quasi giunta a completamento. In contemporanea, partirà ora la somministrazione deialle persone più vulnerabili e aigravi in carico e ...

