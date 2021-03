Covid: senatori Pd, 'giornata memoria vittime monito per continuare battaglia' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Proclamare il 18 marzo giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid è un atto doveroso: abbiamo tutti negli occhi e nel cuore l'immagine straziante delle salme che lasciano Bergamo sui mezzi dell'Esercito. Un momento dolorosissimo che oggi, a distanza di un anno, quando ci troviamo nel bel mezzo della battaglia, deve essere un monito per continuare a lottare e a sperare". Lo dicono i senatori del Pd delle Commissioni Affari costituzionali e Sanità Valeria Valente, Stefano Collina, Paola Boldrini, Vanna Iori. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Proclamare il 18 marzoNazionale indelledelè un atto doveroso: abbiamo tutti negli occhi e nel cuore l'immagine straziante delle salme che lasciano Bergamo sui mezzi dell'Esercito. Un momento dolorosissimo che oggi, a distanza di un anno, quando ci troviamo nel bel mezzo della, deve essere unpera lottare e a sperare". Lo dicono idel Pd delle Commissioni Affari costituzionali e Sanità Valeria Valente, Stefano Collina, Paola Boldrini, Vanna Iori.

