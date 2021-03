Ascolti tv 16 marzo 2021 | la fiction di Rai1 batte la partita di Champions di Canale5

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 17 marzo 2021)tv: Màkari cala un po’ rispetto a lunedì, ma vince davanti al calcio Una seconda puntata vincente per Màkari su, che ha registrato il 25,94% di share media con 6,196 milioni di telespettatori. Il giorno prima lacon Claudio Gioè aveva raccolto il 28,8% e 6,744 milioni, quindi un calo sostanzioso, in parte fisiologico nella seconda puntata, in parte motivato dallo scontro con unadi calcio. Real Madrid-Atalanta diLeague su, infatti, ha portato a casa il 15,73% e 4,289 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa il match Juventus-Porto aveva fatto il 24,7% e 6,3 milioni. Terza posizione per Stasera tutto è possibile su Rai2 con il 7,16% e 1,530 milioni di contatti. Sette giorni fa lo show condotto da Stefano De Martino aveva fatto il ...