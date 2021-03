Xbox Series X S con FPS Boost attivo possono diminuire la risoluzione di alcuni giochi fino a 1080p

(Di martedì 16 marzo 2021) Poco tempo fa abbiamo appreso cheX/S hanno introdotto la feature FPSper cinque grandi 'classici' Bethesda, ovvero Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 e Prey. La funzionalità permette di aumentare il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità suiprevisti da Microsoft all'interno di un catalogo in continua espansione. Tuttavia, l'attivazione di FPSpuò causare dei cali per quanto riguarda laincasi. Nello specifico, l'abbassamento dida 2160p a, si riscontra attivando la feature su Fallout 4 e Fallout 76, con i dueche girano in/60FPS su ...

Advertising

WindowsBlogIta : Emergono nuove tracce del supporto VR su Xbox Series X|S - tuttoteKit : #Undertale è ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass #TobyFox #XboxGamePass #XboxOne #XboxSeriesS… - Eurogamer_it : #XboxSeriesXS: riscontrati alcuni cali di risoluzione fino a 1080p con FPS Boost attivo. - Corky_ita : Le cose sono due o è un errore di traduzione o semplicemente è uscito il messaggio sbagliato al posto di quello per… - Multiplayerit : Xbox Series X, ecco come l'FPS Boost abbassa la risoluzione a 1080p in alcuni casi -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Multiplayer.it

In occasione del debutto di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ , Microsoft ha realizzato degli spot per la promozione delle sueX e S con protagonista Anthony Mackie , che ...D'altronde, parliamo di uno de giochi più giocati e remunerativi delle ultime due generazioni, e che si appresta a farsi nuovamente bello per arrivare anche su PlayStation 5 eX - S . In ...Evil Inside uscirà tra pochi giorni. Dopo il primo trailer dei giorni scorsi, JanduSoft ha pubblicato un nuovo filmato di Evil Inside, l’horror ispirato a P.T., in cui viene svelata la data di uscita ...Lo sviluppatore di The Day Before in una recente intervista ha lasciato intendere a una possibile versione PS5 e Xbox Series X / S.