Vigorito: «Con i calciatori hanno parlato Inzaghi e Foggia. Non sono preoccupato» (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è intervenuto nel corso di Ottogol. “Le parole di Foggia sono state dette dal direttore sportivo del Benevento che sostituisce il presidente. Qualcuno si sarà accorto che per la prima volta in quindici anni ho lasciato lo stadio prima del fischio finale perché c’era un po’ di maretta. Credo che qualche volta in famiglia possa avvenire una litigata, ma non ci si mette a spiegarla al vicino. Sabato sera, subito dopo la partita, forse non è stato chiaro il concetto che i calciatori sono tornati a casa. Il ritiro è cominciato domenica mattina e non era punitivo. Solo in quel momento si è dato corpo all’annuncio fatto da Foggia perché si è pensato che stare una giornata insieme avrebbe consentito a tutti di dire qualcosa. Stiamo cercando anche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Benevento, Oreste, è intervenuto nel corso di Ottogol. “Le parole distate dette dal direttore sportivo del Benevento che sostituisce il presidente. Qualcuno si sarà accorto che per la prima volta in quindici anni ho lasciato lo stadio prima del fischio finale perché c’era un po’ di maretta. Credo che qualche volta in famiglia possa avvenire una litigata, ma non ci si mette a spiegarla al vicino. Sabato sera, subito dopo la partita, forse non è stato chiaro il concetto che itornati a casa. Il ritiro è cominciato domenica mattina e non era punitivo. Solo in quel momento si è dato corpo all’annuncio fatto daperché si è pensato che stare una giornata insieme avrebbe consentito a tutti di dire qualcosa. Stiamo cercando anche ...

