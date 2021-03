Sospeso AstraZeneca, Aifa “Vaccino sicuro, tranquillo chi ha fatto prima dose” (Di martedì 16 marzo 2021) “Il Vaccino AstraZeneca è sicuro, mi sento di affermarlo anche dopo aver rivisto tutti i dati. Il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco). “Chi ha già avuto la prima dose – chiarisce “può stare tranquillo, non deve fare niente se non segnalare eventuali sintomi al proprio medico. Le reazioni avverse, quando ci sono, si manifestano nelle ore immediatamente successive alla puntura. Dobbiamo avere fiducia nella ricerca e nel Piano vaccinale. Entro l’estate dovrebbero arrivare oltre 20 milioni di dosi al mese, e il prodotto russo Sputnik potrebbe essere valutato dall’Ema a maggio”. “Si è arrivati alla sospensione – continua Magrini – perché diversi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) “Il, mi sento di affermarlo anche dopo aver rivisto tutti i dati. Il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica Nicola Magrini, direttore generale dell’(Agenzia italiana del farmaco). “Chi ha già avuto la– chiarisce “può stare, non deve fare niente se non segnalare eventuali sintomi al proprio medico. Le reazioni avverse, quando ci sono, si manifestano nelle ore immediatamente successive alla puntura. Dobbiamo avere fiducia nella ricerca e nel Piano vaccinale. Entro l’estate dovrebbero arrivare oltre 20 milioni di dosi al mese, e il prodotto russo Sputnik potrebbe essere valutato dall’Ema a maggio”. “Si è arrivati alla sospensione – continua Magrini – perché diversi ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - reportrai3 : Aifa ha sospeso in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in… - you_trend : @Aifa_ufficiale L'AIFA precisa che si tratta di una misura precauzionale in attesa dei pronunciamenti da parte dell… - ritalaura2000 : RT @dianzbd7: Il generale Figliuolo chiama tutti i volontari a fare da subito il vaccino sospeso Astrazeneca. BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO… - Je_Scotti : RT @antonio_bordin: 14 marzo, #Speranza: #Astrazeneca è sicuro ed efficace. 15 marzo: AstraZeneca viene sospeso. Sono solo dei criminali… -