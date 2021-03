Serie B 2020/2021, Matos entra dalla panchina e salva l’Empoli: battuto di misura il Pordenone (Di martedì 16 marzo 2021) Nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie B 2020/2021, l’Empoli batte di misura il Pordenone grazie ad un gol allo scadere di Matos. I toscani, in superiorità numerica dal 6?, attaccano a più non posso per tutto il match ma trovano la via del gol solamente ad un minuto dalla fine. Decisivo il neo entrato Matos, protagonista del tocco vincente che fa sbattere la palla sul ginocchio di Chrzanowski e beffa Perisan. Vittoria importante per l’Empoli, che si porta a +6 sul secondo posto. In difficoltà invece il Pordenone, che rischia di essere risucchiato nella lotta salvezza. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Inizio decisamente in salita per i friulani, che al 6? si ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Nel match valevole per la ventinovesima giornata dibatte diilgrazie ad un gol allo scadere di. I toscani, in superiorità numerica dal 6?, attaccano a più non posso per tutto il match ma trovano la via del gol solamente ad un minutofine. Decisivo il neoto, protagonista del tocco vincente che fa sbattere la palla sul ginocchio di Chrzanowski e beffa Perisan. Vittoria importante per, che si porta a +6 sul secondo posto. In difficoltà invece il, che rischia di essere risucchiato nella lotta salvezza. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Inizio decisamente in salita per i friulani, che al 6? si ...

