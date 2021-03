Real Madrid-Atalanta | gol di Asensio | che fa 3-1 e chiude i giochi VIDEO

(Di martedì 16 marzo 2021) Marcodefinitivamente ie sugella il passaggio del turno del. Nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 contro l’, lo spagnolo ha segnato il gol del 3-1, un minuto dopo la rete della speranza di Muriel. Subentrato dalla panchina,ha approfittato di una sbavatura della difesa avversaria e, ricevendo da Lucas Vazquez, ha trafitto Sportiello. In alto ildel gol. SportFace.

- ATALANTA 3 - 1 LIVE 34' Benzema (R), 60' rig. Sergio Ramos (R), 83' Muriel (A), 85' Asensio (R)(3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Sergio Ramos (64' Militao), Nacho; Vazquez, ...L' Atalanta va a caccia dell'impresa. Ai bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla ...non cambierà il suo modo di giocare nonostante l'avversario. ...Real Madrid-Atalanta 3-1, la cronaca. Subito in apertura l'Atalanta avrebbe l'occasione per passare in vantaggio, ma Gosens spara piano da buona posizione. Al 34' il vantaggio deg ...Subito chiamato in causa da un’iniziativa di Gosens. Nella ripresa è bravo su Zapata.