Real-Atalanta è 1-0 all’intervallo: Benzema punisce un erroraccio di Sportiello. City avanti 2-0 (Di martedì 16 marzo 2021) All’Estadio Alfredo di Stefano è il Real Madrid a fare la partita, l’Atalanta aspetta e riparte. La prima chance pericolosa capita tra i piedi di Vinicius, ma Djimsiti si immola e salva i suoi. Il gol arriva al 34? dopo un clamoroso errore di Sportiello, pallone regalato a Modric che serve Benzema ed il francese non sbaglia: è 1-0 per la squadra di Zidane. Polemiche per il fischio finale dei primi 45?, arrivato quando Muriel era stato trovato da solo e in avvicinamento alla porta avversaria. Nella ripresa la Dea deve fare due reti per qualificarsi. Il Manchester City sblocca la sfida contro il Borussia Moenchengladbach dopo 12? con De Bruyne, il belga rilascia un sinistro potente e preciso, che tocca la traversa e si insacca nell’angolo alla destra di Sommer. Al 18? la squadra di Guardiola trova la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) All’Estadio Alfredo di Stefano è ilMadrid a fare la partita, l’aspetta e riparte. La prima chance pericolosa capita tra i piedi di Vinicius, ma Djimsiti si immola e salva i suoi. Il gol arriva al 34? dopo un clamoroso errore di, pallone regalato a Modric che serveed il francese non sbaglia: è 1-0 per la squadra di Zidane. Polemiche per il fischio finale dei primi 45?, arrivato quando Muriel era stato trovato da solo e in avvicinamento alla porta avversaria. Nella ripresa la Dea deve fare due reti per qualificarsi. Il Manchestersblocca la sfida contro il Borussia Moenchengladbach dopo 12? con De Bruyne, il belga rilascia un sinistro potente e preciso, che tocca la traversa e si insacca nell’angolo alla destra di Sommer. Al 18? la squadra di Guardiola trova la ...

