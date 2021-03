Rainbow Six Siege: Disponibile l’Operazione Crimson Heist (Di martedì 16 marzo 2021) Ubisoft annuncia che Crimson Heist, la prima stagione dell’Anno 6 di Tom Clancy’s Rainbow SixSiege, è Disponibile per PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X S e PC Windows, incluso Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Tra i molti aggiornamenti di questa nuova stagione vediamo l’introduzione dell’operatore argentino Flores, la mappa Confine completamente rinnovata, la nuova arma secondaria Gonne-6 e la Beta Replay Partita. In più, dal 18 al 25 marzo sarà possibile giocare gratuitamente a Rainbow Six Siege e Crimson Heist. La Stagione 1 dell’Anno 6 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense, Disponibile sino al 24 maggio. Nel Pass Battaglia troverete ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 16 marzo 2021) Ubisoft annuncia che, la prima stagione dell’Anno 6 di Tom Clancy’sSix, èper PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X S e PC Windows, incluso Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Tra i molti aggiornamenti di questa nuova stagione vediamo l’introduzione dell’operatore argentino Flores, la mappa Confine completamente rinnovata, la nuova arma secondaria Gonne-6 e la Beta Replay Partita. In più, dal 18 al 25 marzo sarà possibile giocare gratuitamente aSix. La Stagione 1 dell’Anno 6 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense,sino al 24 maggio. Nel Pass Battaglia troverete ...

