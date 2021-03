Pagelle Cosenza-Vicenza 1-1 | voti e tabellino | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 16 marzo 2021) Lee ildi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di, in cui le due squadre si sono spartite la posta in palio fissando il punteggio sul definitivo 1-1: all’iniziale vantaggio rossoblù siglato da Ettore Gliozzi ha risposto la rete realizzata da Nahuel Valentini nella ripresa. In virtù di questo risultato i calabresi restano in zona playout con 28 punti, mentre i veneti salgono a quota 35 agganciando la Cremonese al tredicesimo posto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(3-4-1-2): Falcone 7; Antzoulas 6,5 (46? Tiritiello 6), Ingrosso 6, Legittimo 6,5; Gerbo 5,5 (68? Corsi 6), Sciaudone 6,5, Kone 6, Vera 5,5 (61? Tremolada 5,5); Bahlouli 5,5 (61? Crecco ...