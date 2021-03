NFL – I prospetti del draft 2021 | Ifeatu Melifonwu

(Di martedì 16 marzo 2021) Durante la combine del 2017, il fratello Obi ha stregato gli scout presenti con un workout impressionante. Quattro anni dopo, sta afare colpo sulle franchigie della National Football League. Il classe 1999 proveniente da Boston si è fatto notare, durante gli ultimi due anni passati a Syracuse, ed è pronto per competere in una classe di defensive backs ricca didi talento. Chi è? Esattamente come Obi, anchesi distingue per le sue doti atletiche. Alla Grafton High School, ricopre i ruoli di running back, cornerback e wide receiver. Riceve la valutazione di tre stelle e, quando è il momento di scegliere un college, si fa avanti la UConn, la stessa università che ha offerto una borsa di studio al ...

Nelle ultime stagioni, la University of Washington ha prodotto parecchi difensori molto interessanti, in grado di farsi notare anche in NFL. Uno dei prossimi prodotti degli Huskies, a ritagliarsi un ...