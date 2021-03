Mondo Inferno, è online il video di “Porto fuori (RA) (Di martedì 16 marzo 2021) Esce oggi martedì 16 marzo Porto fuori (RA), il nuovo video di Mondo Inferno, il progetto di Manuele Fusaroli, da oltre dieci anni agitatore culturale della scena musicale indipendente italiana. Una lunga attività che lo ha portato a collaborare con The Zen Circus, Luca Carboni, Nada, Tre Allegri Ragazzi Morti, Marina Rei, Mezzosangue, Bugo, Luci Della Centrale Elettrica, Giorgio Canali. E sul fronte internazionale: Karate, The Van Pelt, Elliott Murphy, Jason Molina e altri ancora. Mondo Inferno, l’album in arrivo per l’autunno 2021 Il video di “Porto fuori (RA)” vede la presenza, in veste di attore protagonista, di Karim Qqru di The Zen Circus. Il nome “Mondo Inferno” è ispirato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Esce oggi martedì 16 marzo(RA), il nuovodi, il progetto di Manuele Fusaroli, da oltre dieci anni agitatore culturale della scena musicale indipendente italiana. Una lunga attività che lo ha portato a collaborare con The Zen Circus, Luca Carboni, Nada, Tre Allegri Ragazzi Morti, Marina Rei, Mezzosangue, Bugo, Luci Della Centrale Elettrica, Giorgio Canali. E sul fronte internazionale: Karate, The Van Pelt, Elliott Murphy, Jason Molina e altri ancora., l’album in arrivo per l’autunno 2021 Ildi “(RA)” vede la presenza, in veste di attore protagonista, di Karim Qqru di The Zen Circus. Il nome “” è ispirato ...

JamSession20 : IL VIDEO DI “PORTO FUORI (RA)” DEL PROGETTO “MONDO INFERNO” BIG TIME - Ufficio Stampa per la musica - ilperiodo : OGGI 16 MARZO 'PORTO FUORI (RA)' IL SECONDO VIDEO DI 'MONDO INFERNO' IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO DI MANUELE FUSA… - nicoladagostino : RT @Fanzinoteca: #Fanzinoteca d'Italia 0.2: #Fumettoteca Alessandro Callegati 'Calle' Il giro del mondo dantesco in 80 fumetti! Prosegue… - Fanzinoteca : #Fanzinoteca d'Italia 0.2: #Fumettoteca Alessandro Callegati 'Calle' Il giro del mondo dantesco in 80 fumetti! Pr… - mushuquellovero : fake town dovrebbe essere nella storia per quanto mi riguarda perché è stata un rifugio per tutti noi, un modo per… -