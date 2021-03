“Mamma non lasciarmi morire”: le ultime parole di un bimbo di 4 anni prima del decesso (Di martedì 16 marzo 2021) Una Mamma devastata dalla morte del figlio di 4 anni, racconta in tribunale le ultime parole del bimbo prima della prematura morte. L’inchiesta sulla morte di Sheldon Farnell, bimbo di soli 4 anni deceduto a Sunderland nel 2018, continua. Il piccolo si è sentito male alla fine di novembre ed è stato portato dalla madre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021) Unadevastata dalla morte del figlio di 4, racconta in tribunale ledeldella prematura morte. L’inchiesta sulla morte di Sheldon Farnell,di soli 4deceduto a Sunderland nel 2018, continua. Il piccolo si è sentito male alla fine di novembre ed è stato portato dalla madre L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

vascorossi : Buon Kom-pleanno, mamma Novella!!! ???? ?? Mia madre, donna molto sensibile, mi ha segnato a fuoco.. Mi ha trasmesso l… - AlessLongo : Se qualcuno rinuncia ad Astrazeneca lo prendo volentieri io. Non è coraggio né azzardo, è che ho avuto una mamma docente di statistica - OndeFunky : La mia mamma dopo la prima dose di vaccino: Dottoressa, ma adesso posso abbracciare mia figlia? (Pensando io non la… - unabubiina : @ricmyperson Mamma mia non possiamo vivere cosiii - Federic18997583 : RT @Curlyarti: Quando senti che in diretta è partita Golden e ti senti in colpa perché la storia che stava guardando era tua ma non pensavi… -