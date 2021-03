Madalina Ghenea | chi è l’ex fidanzato Matei Stratan

(Di martedì 16 marzo 2021) Dal 2016 ildi, imprenditore rumeno da cui nel 2017 ha avuto una figlia. La loro storia si è però conclusa nel marzo del 2019.è stata fidanzata per un breve periodo col calciatore Kevin Prince Boateng. Tra il 2012 e il 2013, invece, è stata vista assieme all’attore Gerard Butler, in seguito ha avuto un flirt con Michael Fassbender. Per qualche tempo è stata sentimentalmente legata allo stilista Pilipp Plein. Nel 2016 si fidanza con l’imprenditore rumeno, da cui ha una figlia nel 2017, Charlotte. La coppia avrebbe dovuto sposarsi nel 2018, ma a causa di problemi burocratici non hanno potuto farlo. Nel 2019 si sono lasciati definitivamente. A fine ...

Advertising

zazoomblog : Madalina Ghenea avete mai visto il suo papà? Da giovane era identico a lei scatto imperdibile - #Madalina #Ghenea… - zazoomblog : Madalina Ghenea vittima di cyberstalking - #Madalina #Ghenea #vittima - zazoomblog : Madalina Ghenea vittima di cyberstalking - #Madalina #Ghenea #vittima -

Ultime Notizie dalla rete : Madalina Ghenea

La bellissima, modella e attrice rumena classe 1987, è da sempre sotto i riflettori per la sua vita privata. La modella è stata legata a grandi nomi di Hollywood, come gli attori Gerard Butler e ..., non soltanto celebre modella ed attrice: senza alcun dubbio, non tutti conoscete questo retroscena sulla carriera. Nata a Slatina, in Romania, l'8 Agosto del 1987,...Dal 2016 il fidanzato di Madalina Ghenea è Matei Stratan, imprenditore rumeno da cui nel 2017 ha avuto una figlia. L ...Madalina Ghenea ha avuto numerosi fidanzati e flirt: oltre a Nicolò Zaniolo, anche Gerard Butler e Michael Fassbender, lo stilista Philipp Plein.