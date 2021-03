Il grande rimosso del nucleare (Di martedì 16 marzo 2021) Avvenimenti importanti vengono dimenticati rapidamente come fossero di poco valore. L’incidente nucleare di Fukushima è tra quelli importanti. Per anni è stato messo in ombra, ora il Giappone lo riporta in primo piano, ma concentra l’attenzione sul devastante tsunami di 10 anni fa. L’incidente nucleare è ridotto a tragica conseguenza dello tsunami. Del resto il Giappone non ha fatto veramente i conti con il nucleare e ha riavviato centrali malgrado l’incidente di Fukushima, tacendo che il nucleare è pericoloso in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021) Avvenimenti importanti vengono dimenticati rapidamente come fossero di poco valore. L’incidentedi Fukushima è tra quelli importanti. Per anni è stato messo in ombra, ora il Giappone lo riporta in primo piano, ma concentra l’attenzione sul devastante tsunami di 10 anni fa. L’incidenteè ridotto a tragica conseguenza dello tsunami. Del resto il Giappone non ha fatto veramente i conti con ile ha riavviato centrali malgrado l’incidente di Fukushima, tacendo che ilè pericoloso in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il grande rimosso del nucleare | il manifesto

