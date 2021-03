Gazzetta: processo tamponi Lazio, il club punta su nuovi testimoni (Di martedì 16 marzo 2021) Parte questa mattina alle 11 il processo che vede sul banco degli imputati la Lazio per il caso tamponi. La prima cosa da valutare per il Tribunale federale sarà, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ammissione dell’istanza d’intervento del Torino che vorrebbe prendere parte al dibattimento dal momento che l’indagine della Procura federale è partita da due suoi esposti. Il processo vede tra gli imputati il presidente del club Lotito insieme ai midici sociali Pulcini e Rodia e potrebbero essere proprio questi due i primi testimoni a sorpresa che la società chiederà di ascoltare oggi. La novità, secondo il quotidiano sportivo sarebbe nel fatto che la Lazio punti a portare davanti al giudice Mastrocola dei non tesserati il dottor Enrico Di Rosa, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) Parte questa mattina alle 11 ilche vede sul banco degli imputati laper il caso. La prima cosa da valutare per il Tribunale federale sarà, come riporta ladello Sport, l’ammissione dell’istanza d’intervento del Torino che vorrebbe prendere parte al dibattimento dal momento che l’indagine della Procura federale è partita da due suoi esposti. Ilvede tra gli imputati il presidente delLotito insieme ai midici sociali Pulcini e Rodia e potrebbero essere proprio questi due i primia sorpresa che la società chiederà di ascoltare oggi. La novità, secondo il quotidiano sportivo sarebbe nel fatto che lapunti a portare davanti al giudice Mastrocola dei non tesserati il dottor Enrico Di Rosa, ...

