Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 16 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) stasera, 16 marzo 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Prevista un’intervista la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sui temi di più stretta attualità, dalle nuove restrizioni e chiusure fino a Pasqua fino alle problematiche dei cittadini alle prese con il blocco degli sfratti. Nel corso della puntata, con nuovi aggiornamenti e rivelazioni, la trasmissione torna a far luce sull’inchiesta relativa alle mascherine pericolose che risultano ancora in vendita sul territorio nazionale. E ancora, con il dottor Andrea Mangiagalli, la trasmissione torna a dare spazio al tema delle cure domiciliari e ai progressi del protocollo per il controllo del Covid-19 evitando accessi in pronto soccorso ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 16 marzo 2021), 16, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Prevista un’intervista la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sui temi di più stretta attualità, dalle nuove restrizioni e chiusure fino a Pasqua fino alle problematiche dei cittadini alle prese con il blocco degli sfratti. Nel corso della puntata, con nuovi aggiornamenti e rivelazioni, la trasmissione torna a far luce sull’inchiesta relativa alle mascherine pericolose che risultano ancora in vendita sul territorio nazionale. E ancora, con il dottor Andrea Mangiagalli, la trasmissione torna a dare spazio al tema delle cure domiciliari e ai progressi del protocollo per il controllo del Covid-19 evitando accessi in pronto soccorso ...

Advertising

fattoquotidiano : I due premier fatti fuori dal capo di Italia Viva pronti per diventare leader dei due partiti principali dell’allea… - GoalItalia : #CR7 ha steccato contro il Porto: ma metterlo in discussione è fuori dal mondo. Il commento di @romeoagresti 7?????? - acmilan : Con la giusta energia in testa, tira fuori il massimo dai tuoi capelli! ?? Scopri @BioscalinITA Energy, la squadra… - dominiksteinz : RT @LePalleNotturne: ????#UnaSpaceNight ???? 31.03.2021 vi aspetto mercoledì 31 per una festa fuori dal Mondo (??), con dei… - a_valementalist : RT @SalaLettura: Sera con vino rosso in nessun posto. Appoggiandosi al gomito riposa il corpo come morena fuori dal ghiacciaio. Fra un mill… -