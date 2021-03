Fortnite: Stagione 6 in uno spettacolare trailer. Arrivano animali, Lara Croft, Neymar e non solo (Di martedì 16 marzo 2021) Epic Games ha lanciato ufficialmente la Stagione 6 del secondo capitolo di Fortnite, soprannominata "Primal". Si svolge subito dopo "Zero Crisis Finale" che ha concluso la Stagione 5 e introduce un nuovo bioma preistorico nell'isola. Quando i giocatori iniziano a giocare la Stagione per la prima volta, saranno accolti da un breve filmato - che potete guardare più in basso - dopo un'avventura per giocatore singolo breve ma intensa in cui aiutate l'agente Jones a tentare di salvare la realtà. Questa nuova ambientazione include un'imponente guglia al centro dell'isola - proprio dove è avvenuta l'esplosione della quinta Stagione - che è circondata da un villaggio e da altri nuovi luoghi, che sostituiscono il deserto alieno della scorsa Stagione. Forse più significativo è che ora gli ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Epic Games ha lanciato ufficialmente la6 del secondo capitolo di, soprannominata "Primal". Si svolge subito dopo "Zero Crisis Finale" che ha concluso la5 e introduce un nuovo bioma preistorico nell'isola. Quando i giocatori iniziano a giocare laper la prima volta, saranno accolti da un breve filmato - che potete guardare più in basso - dopo un'avventura per giocatore singolo breve ma intensa in cui aiutate l'agente Jones a tentare di salvare la realtà. Questa nuova ambientazione include un'imponente guglia al centro dell'isola - proprio dove è avvenuta l'esplosione della quinta- che è circondata da un villaggio e da altri nuovi luoghi, che sostituiscono il deserto alieno della scorsa. Forse più significativo è che ora gli ...

Advertising

Eurogamer_it : Il nuovo trailer di #Fortnite ci presenta la Stagione 6. #Season6 - MangaForevernet : ? Fortnite Stagione 6 - il trailer ufficiale e i nuovi contenuti ? ? - SkyTG24 : Fortnite, novità e personaggi della Stagione 6 in arrivo da oggi - GamingToday4 : Fortnite Stagione 6, Crisi Zero: il trailer ufficiale dell’evento - EsseSilviaesse : RT @Multiplayerit: Fortnite Stagione 6, Crisi Zero: il trailer ufficiale dell'evento -