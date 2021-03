Finalmente Now TV su Amazon Fire Stick, come trovarla con nuovo logo (Di martedì 16 marzo 2021) Finalmente è arrivato il momento dell’app Now TV sull’Amazon Fire Stick in tutte le sue più recenti versioni. A partire da queste ore e dunque dalla metà del mese di marzo, chi vuole visionare un contenuto della piattaforma online di Sky può anche farlo attraverso il suo televisore equipaggiato con la ben nota “chiavetta” a marchio Amazon appunto. Sono già molteplici le testimonianze di chi è riuscito Finalmente ad installare proprio l’app Now Tv su Amazon Fire Stick. A dire la veritò, l’applicazione ha cambiato nome perché etichettata solo come “Now”. Non che i contenuti al suo interno siano cambiati ma sarà utile tenere conto della nuova nomenclatura, così come del logo tutto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021)è arrivato il momento dell’app Now TV sull’in tutte le sue più recenti versioni. A partire da queste ore e dunque dalla metà del mese di marzo, chi vuole visionare un contenuto della piattaforma online di Sky può anche farlo attraverso il suo televisore equipaggiato con la ben nota “chiavetta” a marchioappunto. Sono già molteplici le testimonianze di chi è riuscitoad installare proprio l’app Now Tv su. A dire la veritò, l’applicazione ha cambiato nome perché etichettata solo“Now”. Non che i contenuti al suo interno siano cambiati ma sarà utile tenere conto della nuova nomenclatura, cosìdeltutto ...

