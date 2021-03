Farina d’Avena | ricetta della torta direttamente da Tik Tok

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 16 marzo 2021) Chi l’avrebbe mai detto che lapotesse essere un ingrediente per unasquisita da fare per la colazione? Ecco per voi lapresada Tik Tok. Tik Tok lancia le ricette sconosciute? Per chi non lo conosce (credo pochi) Tik Tok è un social network cinese con cui gli utenti