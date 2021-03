Elton John attacca il Vaticano: 'Dicono no alle nozze gay ma guadagnano con Rocketman!' (Di martedì 16 marzo 2021) Elton John tuona contro il Vaticano dopo la dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede che ha risposto negativamente alla possibilità di impartire benedizioni alle coppie formate da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021)tuona contro ildopo la dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede che ha risposto negativamente alla possibilità di impartire benedizionicoppie formate da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Elton John attacca il Vaticano: 'Dicono no alle nozze gay ma guadagnano con Rocketman!' #EltonJohn… - Corriere : Elton John accusa il Vaticano: Condannano unioni gay, ma fanno i soldi con il mio film - RollingStoneita : «Si rifiutano di benedire i matrimoni gay, ma investono in ‘Rocketman’», scrive il musicista. In Italia si schieran… - RepSpettacoli : Elton John, il 'Rocket man' critica il Vaticano che nega la benedizione agli omosessuali: 'Ipocriti' [aggiornamento… - alexarmuzzi : RT @Corriere: Elton John accusa il Vaticano: Condannano unioni gay, ma fanno i soldi con il mio film -